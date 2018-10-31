В связи с перекрытием протестующими Харьковского шоссе временно заблокировано движение ряда автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба КГГА.
Так, с начала движения (05:20) перекрыто движение автотранспорта митингующими Харьковским шоссе - «Мега Сити» в обоих направлениях. Заблокировано движение автобусных маршрутов №№ 42, 51, 45, 63, 115.
На место направлена полиция. Работа автобусов маршрутов №№ 45, 51, 63 организовано:
автобус № 45 от Дарницкой пл. до станции метро «Дарница»;
автобус № 42 - до ул. Шептицкого;
автобус № 51 до ст. м. «Лыбидская»;
автобус № 63 до ст. м. «Лесная»;
автобусы маршрута № 115 до Контрактовой пл.
Также с ул. Привокзальной автобусный маршрут № 45 - до просп. Григоренко, автобусный маршрут № 51 - ст. м. «Красный хутор», маршрут № 63 - ул. Привокзальная - ст. м. «Красный хутор».
Напомним, жители одного из домов вблизи Харьковского шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.
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