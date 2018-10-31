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Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили неоднократные факты вербовки представителями ФСБ РФ и «МГБ» «Л/ДНР» близких родственников украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что жены трех офицеров Вооруженных сил Украины были завербованы во время пребывания у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

«На женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов», - говорится в сообщении.

 

 

Сотрудники российских спецслужб и их подконтрольных подразделений-марионеток также пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должности, местах нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данных о военных подразделениях, где они проходят службу, их задействование в ООС.

«Оперативники военной контрразведки СБУ предупредили втягивание в противоправную деятельность гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с вражескими спецслужбами. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовок и полученных задач», - отметили в СБУ.
ForUm

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