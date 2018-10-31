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Информация о том, что якобы Национальное бюро осуществляет незаконные следственные действия по еврейской общине Киева, не соответствует действительности.

«Никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги города Киева Национальное бюро не устанавливало, визуального наблюдения за зданием не осуществляло», - заявили в Бюро.

В НАБУ подчеркнули, что в фокусе их расследований – деятельность высших должностных лиц в государственной власти безотносительно к их принадлежности к религиозным или любым другим общинам.

Напомним, еврейская община Киева обратилась в полицию из-за якобы слежки за синагогой сотрудниками  Национального антикоррупционного бюро.   
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