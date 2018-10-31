Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования» и Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функционирования финансового сектора». Об этом он сообщил во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Считаю, что Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования» очень нужен. Власть должна расчищать путь для восстановления экономики. А экономическое развитие невозможно без финансового ресурса. Важным для бизнеса, насколько я знаю из общения с вами, является дальнейшее совершенствование механизмов функционирования финансового сектора», - отметил Президент.

«Требуют изменений механизмы корпоративного управления государственными банками - сделать это прозрачно, понятнее, более предсказуемым», - сказал Президент, комментируя изменения, на которые направлен закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функционирования финансового сектора».

Глава государства подчеркнул, что этим законом также определяется новый порядок формирования состава наблюдательных советов, обеспечение прозрачности деятельности государственных банков, которые на сегодня составляют более половины финансово-банковского сектора. «Большинство в этих советах должны составлять независимые члены - независимые директора. Абсолютная западная прозрачная и эффективная практика. Никто больше не сможет нажать на банк для того, чтобы политически или коррупционно мотивирован кредит. Как сейчас расчищаем «авгиевы конюшни» кредитной базы выданных до 2014 кредитов», - акцентировал Президент.

Как ранее сообщал ForUm, 3 июля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №6027-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования».