Организация псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является четкой провокацией Кремля, которая может превратиться в новый этап ужесточения вооруженной агрессии РФ против Украины.

С такой позицией выступил во время открытого заседания СБ ООН во вторник постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

«Существуют признаки того, что эти так называемые «выборы» могут стать переходным этапом для нового цикла вооруженной агрессии России», - заявил украинский дипломат.

В этой связи он выразил признательность всем членам СБ ООН, которые дали «четкую оценку действий со стороны Кремля» во время заседания Совета.

Ельченко объяснил, что на самом деле незаконные выборы на Донбассе «сводятся к тому, чтобы поставить лидеров вооруженных банд» на места в незаконных представительных органах. «Это ничто иное как провокация и вызов Минским договоренностям и суверенитета Украины. Очень жаль, что Кремль выбрал путь дальнейшей эскалации обстановки вместо полной имплементации Минских соглашений», - отметил Ельченко.

Он подчеркнул, что ни Украина, ни другие страны – международные партнеры не признают результаты незаконных голосований на Донбассе.

Напомним, во вторник в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины.