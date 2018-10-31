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Компания ДТЭК Киевские электросети восстановила электроснабжение двух домов по улице Харьковское шоссе, 19 и 19-А, сообщает пресс-служба компании.

«Это стало возможно после достижения договоренностей о согласовании графика погашения долга в размере более 3 млн грн, накопленного обслуживающей организацией ООО «ДОМ-СЕРВИС 19», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сегодняшних переговоров, общую сумму долга решили разбить на пропорциональные платежи, которые должны быть уплачены до 1 июля 2019 года. Первый транш в сумме около 250 тыс. грн от ООО «ДОМ-СЕРВИС 19» поступил уже сегодня. Остальные - около 2,7 миллиона - выплатят в течение установленного срока.

Напомним, 30 октября жители домов по улице Харьковское шоссе, 19 и 19-А в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.

 
ForUm

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