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Российская Федерация переместила на проживание в оккупированный Крым 108 тысяч  российских граждан. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН, передает УНИАН.

Он заявил, что Россия продолжает игнорировать приказ Международного суда ООН по мерам в рамках иска Украины в Российской Федерации по применению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, среди прочего, этот приказ требует от РФ воздерживаться от поддержания или применения ограничений на возможность крымским татарам хранить свои представительные органы, и в частности Меджлиса, а также гарантировать доступность образования на украинском языке.

«Несмотря на четкий смысл этого приказа, целый год прошел, и Россия продолжает сохранять свой запрет на Меджлис, а количество студентов, которые учатся на украинском языке, уменьшилось: более 13 тысяч в 2013-2014 академическом году и только 172 в 2017-2018 гг.», - отметил Ельченко.

«Добавьте к этому факту, что в течение периода 2014-2017 годов 108 тысяч человек перемещено из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это, если не целенаправленная политика на изменение демографического состава региона?» - сказал посол.

Напомним, за время оккупации Россией Крыма в российскую армию призваны более 12 тысяч жителей полуострова. Этой осенью планируется призыв еще около 3 тысяч крымчан. В период оккупации с 2014 года РФ уже организовала семь призывных кампаний для жителей Крыма. Доказательства этого преступления украинской стороной направлены в Международный уголовный суд (МУС).
 
ForUm

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