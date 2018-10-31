Еврейская община Киева обратилась в полицию из-за якобы слежки за синагогой сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в заявлении главного раввина Украины Моше Реувена Асмана.

Как утверждается, в октябре служба безопасности еврейской общины обнаружила лиц, которые профессионально осуществляли скрытое наблюдение за помещением центральной синагоги Киева и за ее верующими.

«Дальнейшей проверкой установлены транспортные средства с поддельными номерными знаками, которые использовались для наблюдения», - говорится в заявлении.

Во время проверки молитвенного дома обнаружены устройства снятия информации.

«Из собственных компетентных источников получена информация об идентификации некоторых лиц, принимавших участие в незаконном наблюдении, а именно лиц, имеющих непосредственное отношение к НАБУ», - заявили в общине.

При этом отмечается, что это не первый случай слежки.

Раввин требует от правоохранителей дать оценку действиям НАБУ, а также призывает международные организации взять под контроль расследование.