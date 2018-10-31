НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения для поставки газа на условиях ПСО, которые будут действовать с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019 включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Новая цена газа сформирована с учетом требований постановления Кабинета Министров Украины от 19.10.2018 №867, утверждающего новое Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», - говорится в сообщении.

Следовательно, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 грн с учетом НДС (см. таблицу).

Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 грн, для предприятий ТКЭ – 8 361,85 грн.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.

По данным КГГА, в Киеве в октябре-ноябре будут приходить платежки со старой ценой за тепло, поскольку процедура изменения тарифов требует времени.