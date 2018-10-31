также в разделеЭкономика
Еженедельно за субсидиями обращаются 100 тысяч человек 17
Ryanair начал летать со Львова 21
НАБУ купило автомобилей на 12 миллионов 19
Суд отменил штраф Коболеву по делу о премиях 52
Средняя зарплата в Украине выросла на 13% 37
За 9 месяцев профицит бюджета составил 7 миллиардов 55
Работодателей хотят обязать платить пеню за задержку зарплаты 30
В Украину впервые за 10 лет прибыла официальная торговая миссия США 60
Гройсман объяснил, почему против передачи земли крупным холдингам 56
Fitch подтвердило рейтинг Украины «B-» со стабильным прогнозом 27
Украинцы стали чаще переводить свои вклады в иностранные банки 51
Стало известно, сколько будет стоить «бюджетный» iPhone в Украине 45
Регуляторная служба не согласовала рост цены на газ до 12 тысяч гривен 46
Порошенко за месяц увеличил свои доходы на 35 миллионов 42
Виноделы выступают против повышения акциза на вино 26
Шины всему голова: Сколько стоит «переобуть» машину 121
Маркарова: Минфин работает над налогом на выведенный капитал 26
В Украину едет первая сертифицированная торговая миссия 198

НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения для поставки газа на условиях ПСО, которые будут действовать с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019 включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Новая цена газа сформирована с учетом требований постановления Кабинета Министров Украины от 19.10.2018 №867, утверждающего новое Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», - говорится в сообщении.

Следовательно, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 грн с учетом НДС (см. таблицу).

Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 грн, для предприятий ТКЭ – 8 361,85 грн.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.

По данным КГГА, в Киеве в октябре-ноябре будут приходить платежки со старой ценой за тепло, поскольку процедура изменения тарифов требует времени. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги