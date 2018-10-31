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Правительство РФ завершает подготовку проекта постановления, которое введет в действие специальные меры России в отношении ряда компаний и физических лиц Украины в ответ на недружественные действия этой страны.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

Вскоре документ, который затронет около 360 предприятий и 50 физических лиц, поступит на подпись премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания – опубликован», - сказал он. По его словам, что «ответные меры коснутся порядка 360 компаний и затронут более 50 физических лиц».

Собеседник агентства не раскрыл персональный состав граждан Украины, попавших в списки. По его словам, «там будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях».

Напомним, 22 октября Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

Правительству РФ было поручено определить контрсанкции и перечни физических и юридических лиц, в отношении которых они применяются. Указ в тот же день вступил в силу и подлежит отмене по представлению правительства РФ в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц России.

Как пояснил позднее Медведев, контрсанкции «не будут распространяться на украинцев в целом», а коснутся «только тех граждан Украины, которые наносят вред интересам РФ, совершают действия, направленные на причинение ущерба России». В список будут также включены юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются гражданами, в отношении которых будут введены контрсанкции.

Премьер отметил, что в отношении этих физических и юридических лиц будет применяться, в частности, блокирование находящихся на территории РФ активов и запрет на действия с ними, в том числе на перевод из РФ. Кроме того, речь может идти о запрете на поставку в РФ определенных категорий товаров, произведенных в Украине.
ForUm

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