Полиция в Киеве задержала группу молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые баллончики. У одного из мужчин правоохранители изъяли оружие, сообщает пресс-служба столичного главка.

Во время охраны общественного порядка в правительственном квартале Киева, где проходят мероприятия с массовым участием граждан, правоохранители заметили подозрительных лиц, находящихся у микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной.

Полицейские провели у них поверхностный осмотр и обнаружили запрещенные предметы: палки, балаклавы, газовые баллончики и тому подобное. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции для документирования события и изъятия запрещенных вещей.

Для установления всех обстоятельств происшествия и дачи объяснений, правонарушителей доставили в территориальное управление полиции. В настоящее время с ними общаются следователи.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского УП ГУНП в Киеве.