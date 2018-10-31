также в разделеСтолица
Движение автобусов по Харьковскому шоссе возобновлено 8
В ДТЭК объяснили, почему две многоэтажки в Киеве остались без света 17
В киевском ресторане официант запустил торт в лицо посетительнице 120
В Киеве грабитель, укравший у прохожего рюкзак, попал под авто копов 20
Еврейская община Киева обвинила НАБУ в слежке за синагогой 24
В Киеве воры, пытаясь убежать, наехали на полицейских и протаранили 10 авто 35
Второе за сутки минирование «Площади Льва Толстого» оказалось ложным 13
Кличко рассказал о преимуществах е-билета 61
Станцию метро «Льва Толстого» снова закрыли 17
Из-за протеста на Харьковском шоссе изменены маршруты общественного транспорта 81
Киевляне из отрезанного от света дома перекрыли Харьковское шоссе 81
Октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за 137 лет 18
Станцию метро «Льва Толстого» открыли после ложного минирования 13
Станция метро «Льва Толстого» закрыта: ищут бомбу 29
В Киеве продают шоколад из «ДНР» 534
Киевлянам вернули 4,2 миллиона за некачественные комуслуги 28
Произошла ошибка: киевлянам платежки за октябрь придут без субсидий 28
В «Киевтеплоэнерго» еще не знают, насколько подорожают тепло и горячая вода 21

Полиция в Киеве задержала группу молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые баллончики. У одного из мужчин правоохранители изъяли оружие, сообщает пресс-служба столичного главка.

Во время охраны общественного порядка в правительственном квартале Киева, где проходят мероприятия с массовым участием граждан, правоохранители заметили подозрительных лиц, находящихся у микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной.

Полицейские провели у них поверхностный осмотр и обнаружили запрещенные предметы: палки, балаклавы, газовые баллончики и тому подобное. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции для документирования события и изъятия запрещенных вещей.

Для установления всех обстоятельств происшествия и дачи объяснений, правонарушителей доставили в территориальное управление полиции. В настоящее время с ними общаются следователи.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского УП ГУНП в Киеве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

48
Теги