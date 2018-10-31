В Верховный суд поступило три иска от церковных общин УПЦ МП относительно постановления Верховной Рады от 19 апреля 2018 года «О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине», сообщает «Судебная власть Украины».

Отмечается, что по состоянию на 30 октября в производстве суда есть три таких исковых заявления от различных истцов. Два из них будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в срок, установленный ст. 258 Кодекса административного судопроизводства Украины, то есть не более шестидесяти дней со дня открытия производства по делу. Производства по этим делам открыты 8 и 9 октября.

Еще одно дело назначено к рассмотрению на судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 27 ноября в 10 час. 30 мин.

Ранее народный депутат Игорь Луценко сообщил, что Верховный суд 27 ноября рассмотрит дело по иску гражданина РФ Юрия Самуиловича Харон, «который в Украине легендирован под именем «отец Гедеон», к парламенту с требованием отменить постановление о поддержке обращения Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви.