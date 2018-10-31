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Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президенте Петр Порошенко.

Он также сообщил, что на 41 пункт вырос показатель Украины в номинации «международная торговля» и на 25 - в части выполнения контрактов. «Наибольшего прогресса мы добились в категориях «налогообложение» с плюсом в 110 пунктов, «международная торговля» - плюс 70 ступенек, а в «защите инвесторов» добавили 56 пунктов. В легкости «получение разрешений на строительство» сегодня Украина занимает 30 место в мире», – подчеркнул Глава государства.

«Конечно, мы на этом не остановимся. Знаю, мы заслуживаем лучшего и умеем лучше», – подытожил он.

Напомним, Украина заняла 76 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017.
ForUm

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