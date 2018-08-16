Охрана Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не пустила на рабочее место Сергея Бочковского, в отношении которого Апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника ГосЧС. Об этом сообщил адвокат Бочковского Владимир Енич, передает 112 Украина.

«Сейчас есть решение второй инстанции. Решение апелляционной инстанции означает, что его в полном объеме необходимо выполнять уже сейчас. Решение суда в бумажной форме было получено работниками ГосЧС. Они должны были его выполнять. За неисполнение судебного решения предусмотрена ответственность», - подчеркнул он.

По словам Енича, начальник департамента кадровой службы ГосЧС Александр Доценко заявил, что решение суда выполнять не будет из-за отсутствия распорядительного решения Кабмина.

«То, что мы сегодня видели, – должностное лицо, начальник департамента кадровой службы ГосЧС Доценко на камеры заявил, что исполнять решение суда пока он не будет. По их словам, чтобы соответствующим образом разрешить Сергею Станиславовичу доступ к рабочему месту, необходимо распорядительное решение Кабмина», - заявил адвокат.

Адвокаты Бочковского уже подали соответствующие кассационные жалобы.

«Сейчас поданы соответствующие кассационные жалобы. Мы в своей правовой позиции по административным делам полностью убеждены, поэтому надеемся на поддержку законных и обоснованных решений суда в Верховном суде при рассмотрении данного дела», - подытожил Енич.

Как известно, 7 августа Киевский апелляционный административный суд поддержал решение первой инстанции и позволил Бочковскому восстановиться в должности председателя ГосЧС. Впоследствии в МВД заявили, что обжалуют в кассационном порядке это решение апелляционной инстанции.

Согласно решению суда Бочковскому также должна быть выплачена компенсация за вынужденный трехлетний прогул в размере 546 тыс. гривен.

26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых – получение взятки.

Бочковский планировал выйти на работу 27 апреля, но его не пустили на рабочее место.

МВД обжаловало решение суда о восстановлении Бочковского.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что оснований для его восстановления нет.