Сергей Бочковский, которого суд восстановил в должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, планирует сегодня выйти на работу, сообщает Радио Свобода.

«Нашего клиента восстановили в должности с момента увольнения, то есть с 25.03.2015. В 9:00 он намерен приступить к исполнению своих обязанностей», - сказал его адвокат Игорь Федоренко.

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности.

В то же время пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.