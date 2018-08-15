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Восстановленный решением Киевского апелляционного админсуда в должности председателя ГосЧС Сергей Бочковский 16 августа планирует выйти на работу.

Об этом сообщили в адвокатском бюро Aver Lex, передает Укринформ.

«Сергей Бочковский требует неукоснительного исполнения решения суда и немедленного восстановления в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Завтра в 9:00 он по постановлению Киевского апелляционного административного суда, который также признал незаконным увольнение Сергея Бочковского и восстановил его в должности руководителя ГосЧС с 25.03.2015, выходит на работу», - говорится в сообщении.

Как известно, 7 августа Киевский апелляционный административный суд поддержал решение первой инстанции и позволил Бочковскому восстановиться в должности председателя ГосЧС. Впоследствии в МВД заявили, что обжалуют в кассационном порядке это решение апелляционной инстанции.

Согласно решению суда Бочковскому также должна быть выплачена компенсация за вынужденный трехлетний прогул в размере 546 тыс. гривен.

 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности. 

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых – получение взятки.

Бочковский планировал выйти на работу 27 апреля, но его не пустили на рабочее место.

МВД обжаловало решение суда о восстановлении Бочковского.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что оснований для его восстановления нет.

 
ForUm

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