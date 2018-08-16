Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел подали кассационную жалобу на возобновление Сергея Бочковского в должности главы ГосЧС.

Жалобы были зарегистрированы в Кассационном административном суде 13 и 14 августа. Дата заседания пока не назначена, сообщает Радио Свобода.

В то же время адвокаты Бочковского заявляют, что 16 августа он «потребует восстановления на работе».

«Завтра в 9:00 он постановлению Киевского апелляционного административного суда, который также признал незаконным увольнение Сергея Бочковского и восстановил его в должности руководителя ДСНС с 25.03.2015, выходит на работу», - говорится в заявлении адвокатов.

Как известно, 7 августа Киевский апелляционный административный суд поддержал решение первой инстанции и позволил Бочковскому восстановиться в должности председателя ГосЧС. Впоследствии в МВД заявили, что обжалуют в кассационном порядке это решение апелляционной инстанции.

Согласно решению суда Бочковскому также должна быть выплачена компенсация за вынужденный трехлетний прогул в размере 546 тыс. гривен.

26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых – получение взятки.

Бочковский планировал выйти на работу 27 апреля, но его не пустили на рабочее место.

МВД обжаловало решение суда о восстановлении Бочковского.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что оснований для его восстановления нет.