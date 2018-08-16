Опубликован список из шести украинских фильмов-претендентов на номинацию премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Об этом сообщает Украинский оскаровский комитет.

В число претендентов на номинацию на «Оскар» вошли:

«Брама» Владимира Тихого. Фильм рассказывает о семье, которая живет в Чернобыльской зоне отчуждения. Ее глава – баба Фрося – дружит с русалками, подъедает галлюциногенные грибы и в войну зарезала 12 эсэсовцев. С ней живут внук Вовчик и болезненная дочь Слава, которую в свое время бросил муж. Неожиданно их размеренную жизнь заканчивается - баба Фрося получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время.

«Вулкан» Романа Бондарчука. Лукас переживает кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в киевском офисе ОБСЕ и в составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом. После нескольких странных совпадений обстоятельств, Лукас остается в маленьком городке на юге Украины. Не зная куда идти, он оказывается в доме местного чудака по имени Вова. Следуя за Вовой, Лукас медленно погружается в жизнь украинской провинции, в мир, который выходит за рамки его представления, где вещи выглядят полностью оторванными от всякой логики или структуры. В этих странных местах, где люди находят счастье в простых, часто иллюзорных вещах, где переплелись прошлое, настоящее и будущее, где каждый день может стать последним, Лукас получает шанс начать жизнь сначала.

«Донбасс» Сергея Лозницы. Сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины. В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами. Где грань между фактом и вымыслом? Можно ли сохранить здравый смысл и человеческое достоинство в таких условиях?

«Киборги» Ахтема Сеитаблаева. История одного боевого дежурства в течение нескольких недель в сентябре 2014-го. Добровольческая группа военных приезжает впервые в Донецкий аэропорт, который уже более четырех месяцев удерживается украинцами в условиях постоянной войны. Старый и новый терминалы со всех сторон окружены пророссийскими боевиками. Три основных типа военных находятся в аэропорту и определенный треугольник отношений между ними: добровольцы, военные ВСУ и мобилизованные. Добровольцы, как правило, - наиболее мотивированы, военные считаются более профессиональными. Больше всего проблем с мобилизованными. И военные, и добровольцы говорят о них преимущественно раздраженно и свысока. Своеобразные отношения между профессиональными военными и добровольцами. Но они в крепкой связке, зависимы друг от друга.

«Когда падают деревья» Марыси Никитюк. В глухой украинской провинции разворачивается история 5-летней мятежной Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и ее любимого молодого бандита Шрама.

После смерти отца перед Ларисой остро стоит вопрос дальнейшего ее будущего.

Лариса хочет творить свою судьбу собственными руками, и за любовь к бандиту Шраму ее осуждает весь поселок.

Бабушка, которая в свое время пожертвовала любовью к «иному» - юному цыгану в пользу традиционным ценностям, переживает только за то, что люди скажут. Мать Ларисы слишком слаба психологически, чтобы поддержать дочь. Лариса и Шрам планируют сбежать вместе подальше от бандитов, разрухи и родственников. Но готовы ли они будут заплатить полную цену свободы?

«Миф» Леонида Кантера. «Миф» - это фильм-дума. Документальная история жизни Василия Слипака – оперного певца с мировым именем и уникальным голосом. Василий решил оставить сцену и многообещающую карьеру в Европе и стать в ряды добровольцев, когда в его родную Украину пришла война. Во время выполнения боевой задачи Василий «Миф» Слипак героически погиб от пули снайпера.

Какая из этих картин представит нашу страну на «Оскаре» в следующем году, станет известно 29 августа.