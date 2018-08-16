Прокуратура просит суд приговорить бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, к 15 годам лишения свободы.

Об этом сказал прокурор Максим Крым в ходе судебных дебатов, передают Українськi Новини.

Прокуроры Крым и Руслан Кравченко в течение около 30 минут зачитывали текст дебатов.

В течение всего выступления 5 адвокатов Януковича одновременно кричали на прокуроров и мешали им выступать.

Они также включили заранее записанное видеобращение экс-премьер-министра Николая Азарова, в котором он просит допросить его в суде как свидетеля.

Тем не менее, прокуроры огласили полный текст речи.

Согласно ей, Янукович обвиняется в том, что 22-23 февраля 2014 года самоустранился от должности Президента и добровольно согласился сотрудничать с российскими властями и военными для захвата территории Крыма.

Для этого он составил и направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой ввести войска в Украину.

Прокуратура расценивает этот факт как подготовленное Россией юридическое обоснование для аннексии полуострова.

За содеянные преступления прокуратура просит приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Ранее в четверг суд начал дебаты по делу Януковича, несмотря на протесты его адвокатов.

Напомним, 17 июля судья по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко заявил, что суд перешел к судебным прениям.

31 июля адвокаты экс-президента заявили об отводе судей и прокуроров по делу о государственной измене и покинули судебное заседание.

После этого суд решил предоставить Януковичу государственного защитника.

Бывший президент нанял еще одного адвоката Александра Байдыка, чтобы усилить команду своих защитников.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.