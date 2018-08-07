Апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского. Такие образом, апелляционная жалоба Кабмина не была удовлетворена, сообщает 112 Украина.

По словам адвокатов Бочковского, экс-чиновник может выйти на работу либо сегодня вечером, либо завтра утром. Сейчас они ожидают печатную версию судебного решения.

Также суд постановил, что Сергею Бочковскому должны компенсировать всю его зарплату за период с марта 2015 года, а это свыше 500 тыс. гривен.

Сам Бочковский заявил, что все, кто причастен к его делу должны нести ответственность. «Относительно того, что совершили со мной и с моим заместителем, когда на людей, которые год работали на народ, помогая и создавая ту систему гражданской защиты, которая была признана одной из лучших даже нашими западными коллегами, дали высшую награду - наручники, то за это должны понести ответственность», - сказал он после заседания.

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых – получение взятки.

Бочковский планировал выйти на работу 27 апреля, но его не пустили на рабочее место.

МВД обжаловало решение суда о восстановлении Бочковского.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что оснований для его восстановления нет.