Сергей Бочковский, которого суд восстановил в должности председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.

Об этом рассказал «Украинской правде» пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он сообщил, что Бочковскому инкриминируют статью 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Вместе с Бочковским, по словам Шевченко, судят его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого, которого обвиняют по двум статьям - 368 и 364.

Пресс-секретарь напомнил, что Главное следственное управление МВД 23 марта 2015 года зарегистрировало против этих двум лиц уголовное производство, потом сообщило им о подозрении и направило в суд обвинительный акт.

«Юридически и фактически они находятся на скамье подсудимых», - подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что процесс против них сейчас слушается по сути, и следователи собрали достаточно доказательств, чтобы признать Бочковского и Стоецкого виновными.

Напомним, 26 апреля Окружной админсуд Киева признал противозаконным и отменил увольнение Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

25 марта 2015 года руководитель ГосЧС Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны прямо на заседании Кабинета Министров и вывезены из здания правительства для проведения следственных действий. Им инкриминировали организацию схемы по закупке топлива по завышенной цене у фирм «Юкойл» и «Альянс». В тот же день Кабмин их уволил с занимаемых должностей.

28 марта того же года Печерский районный суд Киева арестовал Бочковского и Стоецкого на 2 месяца с возможностью выхода под залог в размере 1 млн 182 тыс. грн, а 1 апреля они вышли из СИЗО после уплаты залога.

МВД подозревает указанных чиновников также в вымогательстве денег и земельных участков.

Отметим, сейчас ГосЧС возглавляет Николай Чечеткин.