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Восстановленному по решению суда бывшему главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому начали выплачивать зарплату.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Игорь Федоренко.

«Вот буквально накануне ему выплатили 1 зарплату. То есть начали фактически исполнять решение суда. Это уже прогресс», - сообщил он.

При этом адвокат отметил, что по решению суда Бочковскому должны выплатить около 500 тыс. гривен за вынужденный прогул.

На данный момент, по словам Федоренко, выплачена месячная зарплата в размере около 15 тыс. гривен.

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности. 

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых – получение взятки.

Бочковский планировал выйти на работу 27 апреля, но его не пустили на рабочее место.

МВД обжаловало решение суда о восстановлении Бочковского.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что оснований для его восстановления нет.
ForUm

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