Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности. Об этом сообщает 112 Украина.

Напомним, 25 марта 2015 года руководитель ГосЧС Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны прямо на заседании Кабинета Министров и вывезены из здания правительства для проведения следственных действий. Им инкриминировали организацию схемы по закупке топлива по завышенной цене у фирм «Юкойл» и «Альянс». В тот же день Кабмин их уволил с занимаемых должностей.

28 марта того же года Печерский районный суд Киева арестовал Бочковского и Стоецкого на 2 месяца с возможностью выхода под залог в размере 1 млн 182 тыс. грн, а 1 апреля они вышли из СИЗО после уплаты залога.

МВД подозревает указанных чиновников также в вымогательстве денег и земельных участков.

Отметим, сейчас ГосЧС возглавляет Николай Чечеткин.