также в разделеОбщество
Задержанный на взятке заммэра Луцка – в больнице 14
Суд предлагает Януковичу сменить адвокатов на стадии дебатов 10
ФСБ проводит массовые обыски у крымских татар 25
В Украине отменили термин «высшее учебное заведение» 32
СБУ разоблачила торговцев оружием в Одессе: заказывали комплектующие в США 14
Труханов прокомментировал расследование ВВС о «банде из Одессы» 22
Порошенко, Гройсман и Турчинов почтили память героев ЧАЭС 23
Украинская армия – на 8 месте среди сильнейших в Европе 97
Розенблат проиграл иск против Сытника 21
СМИ: В Украине задержали чешского экс-полицейского 25
Сегодня годовщина аварии на Чернобыльской АЭС 25
25 апреля. Картина дня 48
В Чернигове похоронили бойца АТО, считавшегося пропавшим без вести с 2015 года 65
ВККС рекомендует уволить «судью, который запретил Майдан» 41
Завтра в Украине потеплеет до +27 29
Минздрав создает отделение для лечения ПТСР у ветеранов АТО 138
Украина протестует из-за перевода Сущенко в камеру-одиночку 31
На Закарпатье зацвела уникальная Долина нарциссов 783

Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности. Об этом сообщает 112 Украина.

Напомним, 25 марта 2015 года руководитель ГосЧС Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны прямо на заседании Кабинета Министров и вывезены из здания правительства для проведения следственных действий. Им инкриминировали организацию схемы по закупке топлива по завышенной цене у фирм «Юкойл» и «Альянс». В тот же день Кабмин их уволил с занимаемых должностей. 

28 марта того же года Печерский районный суд Киева арестовал Бочковского и Стоецкого на 2 месяца с возможностью выхода под залог в размере 1 млн 182 тыс. грн, а 1 апреля они вышли из СИЗО после уплаты залога. 

МВД подозревает указанных чиновников также в вымогательстве денег и земельных участков.

Отметим, сейчас ГосЧС возглавляет Николай Чечеткин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги