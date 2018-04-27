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Нет никаких оснований восстанавливать Сергея Бочковского на должности главы ГосЧС, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом он сказал во время брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Я считаю, что этот человек не имеет законного, морального или этического права на восстановление в должности. И он не будет восстановлен. Мы не имеем на то юридических оснований», - сказал Аваков.

Он также добавил, что Бочковский уже год находится на скамье подсудимых, и обвиняется по ряду статей, в частности во взяточничестве.

«Судебная система у нас такая, что происходят подобные казусы. Все будет на своих местах, и справедливость восторжествует», - заверил глава МВД.

Напомним, ранее МВД Украины обнародовало официальную позицию относительно решения Окружного административного суда Киева. В частности, отмечается, что расследование проведено Главным следственным управлением Национальной полиции Украины полно, всесторонне и объективно.

Решение же административного суда о восстановлении Бочковского в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обжаловано в законном порядке.

В то же время на действия судей окружного административного суда Киева будет подана жалоба в Высший совет правосудия.

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности. 

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых – получение взятки.

Бочковский планировал выйти на работу 27 апреля, но его не пустили на рабочее место.

 
ForUm

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