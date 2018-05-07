Восстановленный судом в должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский передал в Министерство юстиции заявление с требованием исполнить судебное решение и допустить его к работе.

Об этом в эфире 112 Украина заявил адвокат Бочковского Игорь Федоренко, сообщает Укринформ.

«Заявление мы подали с исполнительным листом суда для того, чтобы Государственный департамент исполнительной службы Министерства юстиции выполнил решение суда принудительно. До этого мы около девяти утра подъехали к ГСЧС, мы убедились, что работники службы контроля пропуска имеют указание не допускать Сергея Станиславовича, нам сообщили, что за это указание ответственный департамент кадровой службы», - отметил Федоренко.

Адвокат добавил, что в ГСЧС они также подали соответствующее заявление, и сообщил, что после отказа допустить к рабочему месту Бочковского добровольно, остается единственный вариант принудительного исполнения решения суда.

«Мы не получали ни копии апелляционной жалобы, ни соответствующего уведомления суда. Но хочу напомнить, что решение о восстановлении на работе, согласно действующему законодательству, допущенное судом к немедленному исполнению, поэтому обжалование этого решения никоим образом не влияет на необходимость его выполнять», - отметил он.

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых – получение взятки.

Бочковский планировал выйти на работу 27 апреля, но его не пустили на рабочее место.

МВД обжаловало решение суда о восстановлении Бочковского.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что оснований для его восстановления нет.