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Восстановленного в должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, которого сегодня сотрудники службы не пустили на рабочее место, допустят к исполнению своих обязанностей после соответствующего решения правительства. Об этом в комментарии журналистам заявил представитель кадрового управления ГосЧС, сообщает 112 Украина.

Сегодня Бочковский прибыл на свое место работы в сопровождении адвоката, однако попасть в кабинет не смог. Его защитник Игорь Федоренко сообщил, что сотрудники службы не допускают Бочковского на место работы. 

В свою очередь в ГосЧС заявили, что Бочковского допустят к работе после соответствующего решения правительства.

«В соответствии с действующим законодательством, пока не будет выполнена вся процедура, не будет соответствующего решения Кабинета министров, мы не можем допустить (Бочковского. - Ред.) к месту работы», - отметил представитель кадрового управления службы.

Также в комментарии журналистам сторона защиты сообщила о том, что они сейчас готовят обращение в суд по факту незаконного задержания Бочковского. 

Отметим, сейчас председатель ГосЧС Украины Николай Чечеткин не на рабочем месте, потому что находится в командировке.

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности. 

Бочковский планировал выйти на работу 27 апреля.

В то же время пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.
ForUm

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