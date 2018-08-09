Министерство внутренних дел, а также Министерство юстиции, которое представляет интересы Кабинета Министров Украины, и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовят кассационные жалобы на решение Киевского апелляционного административного суда, который оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Сергея Бочковского на посту главы ГосЧС, сообщает департамент коммуникации МВД.

В министерстве напомнили, что Бочковский подозревается в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, покушении на получение неправомерной выгоды должностным лицом, злоупотреблении властью или служебным положением и служебном подлоге. В этом производстве шесть эпизодов, по каждому из них собраны доказательства, обвинительный акт поддерживает государственный обвинитель - представитель Генеральной прокуратурой Украины в суде. Следующее заседание назначено на 3 октября 2018 года.

Кроме этого, й Бочковский освобожден от должности председателя ГосЧС, но продолжал проходить службу гражданской защиты и оставался действующим полковником службы гражданской защиты.

В соответствии с требованиями Закона Украины «О предотвращении коррупции», он обязан подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Несмотря на это требование Закона, Бочковскй не подал декларации за 2016 и 2017 годы, о чем, в соответствии с требованиями Закона, было проинформированы НАПК.

Согласно имеющейся информации, НАПК обратилось к Бочковского с требованием подать соответствующие декларации.

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых – получение взятки.

Бочковский планировал выйти на работу 27 апреля, но его не пустили на рабочее место.

МВД обжаловало решение суда о восстановлении Бочковского.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что оснований для его восстановления нет.

7 августа Апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении Бочковского.