Министерство внутренних дел обжаловало решение Окружного административного суда о восстановлении Сергея Бочковского в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД.

«Министерство внутренних дел напоминает, что обвинительный акт в уголовном производстве №12015000000000159 направлен в суд по подозрению Бочковского С. С. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 368 «Получение неправомерной выгоды должностным лицом»; ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением»; ч. 1 ст. 366 «Служебный подлог» УК Украины. Судебное разбирательство указанного уголовного производства в настоящее время продолжается», – говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование проведено Главным следственным управлением Национальной полиции Украины полностью, всесторонне и объективно.

«Решение же административного суда о восстановлении Бочковского в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обжаловано в законном порядке. В то же время на действия судей окружного административного суда Киева будет подана жалоба в Высший совет правосудия», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности.

В то же время пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.

Бочковский планировал выйти на работу 27 апреля, но его не пустили на рабочее место.