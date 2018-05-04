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Длительное рассмотрение дела бывшего руководителя ГосЧС Сергея Бочковского связано с нагрузкой на судей, сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

«Длительный срок рассмотрения дела связан и с нагрузкой на судей, которая сложилась в 2015-2016 годах в Окружном административном суде города Киева, ведь в свое время в суде из 49 судей имели право осуществлять правосудие только 11», - говорится в сообщении.

В суде также отметили, что в данном административном деле дважды останавливалось производство до принятия решения по уголовному делу, возбужденному в отношении Бочковского.

Однако апелляционный суд и Высший административный суд с этим не согласились и обязали Окружной административный суд города Киева рассматривать данное дело.  

В суде объяснили, что приняли решение о возобновлении Бочковского, руководствуясь имеющимися в деле доказательствами, которые были предоставлены сторонами процесса.

«В частности, истец и его представитель отмечают, что ответчиком допущено нарушение при увольнении, а именно: заключение о нарушении истцом присяги государственного служащего, которое стало основанием для его увольнения, является необоснованным и несоответствующим действительности, поскольку нарушение присяги истцом не допущено, так как истец не принимал присяги государственного служащего, а служебное расследование, которое могло установить факт того или иного нарушения ответчиком не проводилось и акт, который устанавливал факт такого нарушения не составлялся», - говорится в сообщении.

Также на основании материалов, которые были переданы суду, произошло нарушение порядка увольнения истца с должности, а именно, не соблюден порядок рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и внесением представлений относительно лиц, назначение на должность и увольнение которых осуществляется Верховной Радой, Президентом или Кабинетом Министров или согласовывается с Кабмином.

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение руководителя ГосЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в должности. 

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых – получение взятки.

Бочковский планировал выйти на работу 27 апреля, но его не пустили на рабочее место.
ForUm

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