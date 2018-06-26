В День крымскотатарского флага активисты собрались в центре столицы Украины и прошли шествием с национальным флагом.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в российской тюрьме. Сенцов не может быть помилован на основании прошения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пустомытовский районный суд Львовской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух подозреваемых в нападении на лагерь ромов и убийство одного человека без права внесения залога. Организатору нападения на лагерь ромов во Львове, 20-летнему львовянину, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что нападение было инспирировано из РФ.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Она встретилась с задержанными в Украине моряками судна «Норд», во встрече с дезертиром Максимом Одинцовым было отказано.

Украинские пограничники не пустили в Украину российского телеведущего, главу комиссии общественной палаты РФ по вопросам СМИ Евгения Примакова, который прибыл во вторник в Киев для освещения визита уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.Кроме того, пограничники не пропустили в Украину британскую журналистку Russia Today Полу Слиер.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственные строительные нормы в части организации велосипедного движения и вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.

Сегодня утром, 26 июня, прошла вторая волна обысков по делам о договорных матчах в украинском футболе

Совет Европейского Союза окончательно утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Один из помощников депутата Верховной Рады Юлия Мамчура (фракция «Блок Петра Порошенко») ранил из травматического оружия подростка в Вишневом Киевской области.

Следственные органы предъявили обвинение в попытке контрабанды и шпионаже гражданину Украины Игорю Кияшко.