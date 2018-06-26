Украинские пограничники не пустили в Украину российского телеведущего, главу комиссии общественной палаты РФ по вопросам СМИ Евгения Примакова, который прибыл во вторник в Киев для освещения визита уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ на Украине.

«Примакова не пропустили в аэропорту «Борисполь», - сказали в диппредставительстве.

Сам Примаков на своей странице в Facebook сообщил, что ему запретили въезд в страну сроком на 5 лет.

«Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной все в порядке, все было вполне вежливо и корректно», – написал он.

Напомним, 26 июня российский омбудсмен прибыла в Киев.