Следственные органы предъявили обвинение в попытке контрабанды и шпионаже гражданину Украины Игорю Кияшко. Об этом сообщил агентству Интерфакс адвокат Евгений Губин, представляющий интересы обвиняемого.

«По версии следствия, Кияшко приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести рабочие лопатки, входящие в комплектацию авиационных двигателей типа РД-33 военных самолетов типа МиГ-29. Перед этим он списался с местным жителем, который пообещал передать ему 42 вышеуказанных лопатки за вознаграждение в $46,2 тыс.», - сообщил Губин.

10 апреля гражданин Украины был задержан сотрудниками ФСБ в одной из нижегородских гостиниц после получения товара и передачи вознаграждения.

По словам Губина, следствие расценило действия Кияшко как попытку контрабанды лопаток на территорию Украины. Ему было предъявлено обвинение в приготовлении к незаконному перемещению оборудования, которое может быть использовано при создании иной военной техники (ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1).

«Кроме того, следователи заподозрили моего подзащитного в шпионаже. По их мнению, Кияшко пытался приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400», - сообщил адвокат.

По словам Губина, 19 июня он заключил соглашение на защиту Кияшко на предварительном следствии по уголовному делу в следственном отделе УФСБ России по Нижегородской области и в тот же день уведомил об этом следователя. «Таким образом, следователь знал о заключении со мной соглашения, однако в тот же день, 19 июня, с моим подзащитным были проведены следственные действия без моего участия, в ходе которых ему были предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ (Шпионаж)», - сообщил Губин.

«Мой подзащитный Кияшко категорически отрицает свою причастность к совершению данного преступления», - сказал Губин, отметив, что украинец в данный момент содержится в нижегородском СИЗО.

По словам адвоката, до настоящего времени он не может дозвониться до следователя, для того чтобы полноценно вступить в уголовное дело в качестве защитника Кияшко.

Медиазона со ссылкой на жену украинца Марину Кияшко сообщает, что мужчина родом из города Лубны Полтавской области, ему 42 года.

Он майор украинского МВД в отставке, сейчас – практикующий адвокат.

По словам жены, мужчина уехал в Нижний Новгород за лекарствами для трехлетнего сына, у которого случился рецидив золотистого стафилококка, однако на следующий день перестал выходить на связь.

«Это средство, которое нужно везти в специальном холодильнике – бактерии поедают золотистый стафилококк. У нас они есть в Украине, левым образом завозят их, но они уже не столь живы и не помогают», - утверждает Кияшко, уточняя, что в Нижний Новгород, где находится крупное производство бактериальных препаратов, муж ездил и раньше.

Издание сообщает, что в середине мая женщине пришло письмо из ФСБ, в котором сообщили о том, что ее мужу предъявлено обвинение в контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 226.1 УК).

Так стало известно, что украинского адвоката задержали 10 апреля, а на следующий день, Ленинский районный суд арестовал его.