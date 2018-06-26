Сегодня, 26 июня, в Киеве уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с задержанными в Украине моряками судна «Норд», сообщает пресс-служба российского омбудсмена.

«Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказано не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам встречи Москалькова планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении домой.

Напомним, 26 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев.

Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.

8 июня Херсонский городской суд отказался продлить запрет на выезд в аннексированный Крым капитану судна.