Один из помощников депутата Верховной Рады Юлия Мамчура (фракция «Блок Петра Порошенко») ранил из травматического оружия подростка в Вишневом Киевской области.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в окружении депутата.
Инцедент произошел на стадионе в Вишневом Киевской области во вторник.
Помощник якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранение касательное, ребенку оказывают медицинскую помощь.
Помощник задержан, спецсредство для отстрела резиновыми пулями изъято.
Имя помощника не раскрывается.
Нардеп Мамчур сообщил, что принял решение о лишении стрелявшего статуса помощника народного депутата на общественных началах.
Ранее о стрельбе в городе сообщила полиция.
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