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Один из помощников депутата Верховной Рады Юлия Мамчура (фракция «Блок Петра Порошенко») ранил из травматического оружия подростка в Вишневом Киевской области.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в окружении депутата.

Инцедент произошел на стадионе в Вишневом Киевской области во вторник.

Помощник якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранение касательное, ребенку оказывают медицинскую помощь.

Помощник задержан, спецсредство для отстрела резиновыми пулями изъято.

Имя помощника не раскрывается. 

Нардеп Мамчур сообщил, что принял решение о лишении стрелявшего статуса помощника народного депутата на общественных началах.

Ранее о стрельбе в городе сообщила полиция.  
ForUm

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