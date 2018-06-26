20-летнего водителя Mercedes-Benz, ставшего участников ДТП на Ривненщине, полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба облполиции.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В соответствии с медицинским освидетельствования мужчина был трезв.

Полицейские установили, что 20-летний житель города Сарны, управляя легковым автомобилем Mercedes-Benz на иностранной регистрации, выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с маршрутным такси Mercedes-Benz Sprinter сообщением Киев-Ковель. От удара маршрутку отбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком под управлением 57-летнего жителя Ривного.

В результате ДТП три человека из микроавтобуса Mercedes-Benz погибли на месте происшествия: 51-летняя жительница Полтавской области, 30-летний житель Киевщины и водитель маршрутки – 62-летний житель Ковеля. Еще один водитель микроавтобуса, 36-летний житель Волынской области, от полученных травм скончался в Сарненской центральной районной больнице.

С травмами различной степени тяжести в больницу госпитализировали еще семерых пассажиров из Волынской, Киевской, Кировоградской областей, Харькова, Светловодска и Ривного, в возрасте от 19-ти до 57 лет, среди которых и водитель грузовика. Двое из пострадавших, по словам медиков, находятся в тяжелом состоянии, еще одного после оказания помощи отпустили.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек, следственным управлением начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.