Организатору нападения на лагерь ромов во Львове, 20-летнему львовянину, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал ForUm, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Полиция объявила о подозрении восьми задержанным. Всего установлены 14 подозреваемых.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

25 июня Пустомытовский районный суд Львовской области арестовал двоих подозреваемых в нападении без права внесения залога.

Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор. Глава МВД Арсен Аваков также не исключает причастность РФ к нападению.