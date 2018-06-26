Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации», - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщал ForUm, Ягланд подал официальную просьбу к Путину помиловать Сенцова.

20 июня уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что призвала Москалькову помочь освободить Сенцова.

Ранее ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к Путину, после чего оно будет рассмотрено.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко высказала мнение, что Сенцов не будет обращаться с просьбой о помиловании.