Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации», - сказал представитель Кремля.
Как ранее сообщал ForUm, Ягланд подал официальную просьбу к Путину помиловать Сенцова.
20 июня уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что призвала Москалькову помочь освободить Сенцова.
Ранее ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к Путину, после чего оно будет рассмотрено.
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко высказала мнение, что Сенцов не будет обращаться с просьбой о помиловании.
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