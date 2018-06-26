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Российского омбудсмена Татьяну Москалькову не пустили к дезертиру Максиму Одинцову, который содержится в киевском СИЗО. Об этом она заявила в комментарии журналистам, передает 112 Украина.

Причина недопуска – отсутствие разрешения на посещение от Министерства юстиции Украины. 

«Такой запрос сегодня будет сделан консульством, мною, и будем ждать этого ответа… По поводу списка документов ничего в законодательстве нет, поэтому мы обменивались нотами. И в ноте, которую мы получили из МИД Украины, ничего не было сказано по поводу необходимости предоставления этих документов. Мы получили разъяснения руководства пенитенциарной системы и готовы их выполнять. Разъяснения получили только что», - пояснила Москалькова.

При этом сроки получения ответа Минюста российской стороне не сообщали.

Бывший военный ВСУ Максим Одинцов, который служил в Крыму на момент его оккупации Россией, приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и дезертирстве, а именно за переход на службу в армию РФ после аннексии полуострова. Соответствующее решение 6 февраля 2018 года вынес Дарницкий райсуд Киева. Двумя днями позже, 8 февраля, Подольский суд столицы приговорил к 13 годам тюрьмы по аналогичному обвинению еще одного экс-бойца ВСУ из Крыма – Александра Баранова. Его и Одинцова сотрудники СБУ задержали в ноябре 2016 года на админгранице с полуостровом.

В России же тогда заявили, что СБУ якобы выманила военных на пункт пропуска обещаниями передать им дипломы о высшем образовании. 
ForUm

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