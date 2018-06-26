Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев, но пока не получила окончательного ответа украинских властей о возможности посещения российских граждан, которые находятся под следствием в Украине. Об этом она заявила сегодня журналистам, сообщает 112 Украина.

«Я посетила в России в Омске осужденного Штыбликова, который находился в списке Людмилы Денисовой. Людмила Денисова тоже была приглашена к этому посещению, но она опоздала на самолет и не смогла по погодным причинам приехать. Поэтому на этой встрече был консул Украины. Я надеюсь, что в зеркальном отношении будет у меня возможность посетить гражданина России. Я не получила четкого ответа, что я могу быть допущена к этой встрече. Но из ответа Людмилы Денисовой сказано, что она ходатайствует и не возражает против посещения российского гражданина сотрудником посольства», - заявила она.

Она также сообщила, что при посещении отдает предпочтение тем гражданам РФ, которые находятся в СИЗО. Отвечая на вопрос о том, будет ли она встречаться с Одинцовым или моряками задержанного Украиной судна «Норд», Москалькова отметила, что МИД РФ отправил ноту в МИД Украины.

«Если сейчас у меня имеется представление о времени встречи, то в зависимости от этого встреча в СИЗО будет иметь предпочтение, а с моряками я встречусь в то время, которое у меня освободится», - заявила она.

Как ранее сообщал ForUm, согласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран.

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.

16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме.

Денисову также не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко.

25 июня МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить доступ Денисовой к украинским политзаключенным.

Москалькова намерена посетить крымского дезертира Максима Одинцова, содержащегося в киевском СИЗО.