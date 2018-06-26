Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственные строительные нормы в части организации велосипедного движения и вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог, сообщает пресс-служба Минрегионстроя.

Соответствующая норма содержится в новой ГСН В.2.3-5: 2018 «Улицы и дороги населенных пунктов».

«Во всех цивилизованных странах Европы и мира велосипеды являются отличной альтернативой общественному транспорту или авто. В Нидерландах вообще хотят ввести денежную доплату тем работникам, которые добираются на работу на велосипедах, чтобы еще больше популяризировать это движение и уменьшить количество машин на дорогах. У нас, возможно, тоже многие хотели бы так ездить на работу, но из-за отсутствия организованного велосипедного движения, отдельных велодорожек и полос, это не только неудобно, но и опасно. Поэтому в новой ГСН относительно улиц и дорог мы ввели обязательное проектирование велодорожек и полос на дорогах и прописали четкие требования по их устройства и параметрах», - сказал он.

Согласно новым ГСН, велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует устраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов к жилым, общественным зданиям, промышленным предприятиям, объектам массового посещения, открытым автостоянкам и гаражам.

Велополосы должны проектироваться только для одностороннего движения, велодорожки должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы.

При наличии застройки с одной стороны улицы следует устраивать велодорожку двустороннего движения на застроенной стороне.

При наличии велодвижения на улицах с односторонним движением его следует предусматривать в обоих направлениях, в том числе, с использованием встречной велополосы.

В зависимости от категорий улиц и дорог определяются соответствующие формы организации велосипедного движения в населенных пунктах.

Определяется минимальная ширина велосипедных полос и дорожек при новом строительстве или реконструкции.

По словам Парцхаладзе, такие изменения позволят существенно повысить безопасность и комфорт, в частности, велосипедистов на дорогах и способствовать активному развитию велосипедного движения как альтернативы общественному транспорту.

Обновленные ГСН уже опубликованы и вступят в силу с 1 сентября 2018 года.

Напомним, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины изменило государственную строительную норму, согласно которой ширина полос движения на дорогах в городах и селах сужена на 0,5 метра.