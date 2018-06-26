Пустомытовский районный суд Львовской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух подозреваемых в нападении на лагерь ромов и убийство одного человека без права внесения залога, сообщает Радио Свобода.

Подозреваемые 2000 и 2002 года рождения проведут 60 дней в следственном изоляторе Львова. Оба несовершеннолетних - львовяне, один в этом году закончил школу, другой - еще школьник.

Судебное заседание было закрытым для СМИ.

26 июня районный суд Пустомытовского района продолжит рассмотрение дел об избрании мер пресечения для еще шестерых подозреваемых по этому делу.

Как сообщал ForUm, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь«, которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор ромов во Львовской области.

Это не первое нападение на лагеря ромов во Львове. В мае около 30 человек сожгли лагерь ромов у поселка Рудное, несколько человек тогда также получили повреждения и были госпитализированы в больницу. Впоследствии цыгане вернулись в этот лагерь, однако в начале июня вновь его покинули по требованию полиции. Расследование предыдущих нападений на лагеря ромов в Львове так и не завершили.