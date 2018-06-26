Сегодня утром, 26 июня, началась вторая волна обысков по делам о договорных матчах в украинском футболе, сообщает FootballHub.



«Началась вторая волна обысков по делу договорных матчей! Она охватила 11 областей. Обыски проводят у судей, агентов, игроков», – говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая полиция провела массовую облаву на организаторов договорных матчей, в результате которой МВД рассматривает 57 эпизодов с участием 328 человек.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий была собрана доказательная база в отношении участников и организаторов 5-ти преступных групп и 35 футбольных клубов, причастных к организации и участию в футбольных матчах с «фиксированным» результатом.

Полиция зафиксировала 50 случаев договорных футбольных матчей.