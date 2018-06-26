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Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что нападение на лагерь ромов во Львове был инспирирован из РФ. Об этом он заявил это в эфире телеканала ICTV, сообщает Укринформ.

«Это не первый и не второй случай, к сожалению, которые мы наблюдаем за последние три месяца, когда нападения ультраправых и радикальных организаций на лагеря ромов. Мы всегда квалифицируем это одинаково. К сожалению, это просто средневековое варварство, когда мы говорим о такого рода нападениях», - сказал Аваков.

По его словам, сейчас продолжаются судебные заседания в отношении участников нападения.

Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить российский след относительно этого нападения, Аваков отметил, что «аналитики киберполиции показывают нам копию этого сайта РФ, этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской и еще в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда, но делали же здесь, наши».

«Да. Следует, - это след наших молодых ребят, но это инспирировалось, эти группы создавались, как копия российского сайта. Это специалисты с киберполиции ясно показали», - уточнил глава МВД.

Как сообщал ForUm, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

25 июня Пустомытовский районный суд Львовской области арестовал двоих подозреваемых в нападении без права внесения залога.

Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор.

Это не первое нападение на лагеря ромов во Львове. В мае около 30 человек сожгли лагерь ромов у поселка Рудное, несколько человек тогда также получили повреждения и были госпитализированы в больницу. Впоследствии цыгане вернулись в этот лагерь, однако в начале июня вновь его покинули по требованию полиции. Расследование предыдущих нападений на лагеря ромов в Львове так и не завершили.
ForUm

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