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Совет Европейского Союза во вторник, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщается в официальном Twitter пресс-службы Совета ЕС, передает УНИАН.

«Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ», - говорится в сообщении.

После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента. 

Напомним, 13 июня Европейский парламент поддержал инициативу предоставления следующей макрофинансовой помощи для Украины в размере миллиарда евро.
ForUm

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