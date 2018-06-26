Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в российской тюрьме, сообщает Голос Америки.

Как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

«Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России», – заявили в пресс-службе Совета Европы.

Напомним, 20 июня во время визита в РФ Ягланд заявил, что Сенцова должны помиловать по гуманитарным причинам, и он готов подать прошение об этом.

Как сообщал ForUm, 20 июня уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что призвала Москалькову помочь освободить Сенцова.

Ранее ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину, после чего оно будет рассмотрено.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко высказала мнение, что Сенцов не будет обращаться с просьбой о помиловании.