Пограничники не пропустили в Украину британскую журналистку Russia Today Полу Слиер.

Об этом сообщил «Украинской правде» пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, это произошло во вторник около 9 утра в киевском аэропорту «Борисполь».

Женщина прилетела в Украину из австрийской Вены. О цели ее визита пресс-секретарь не сообщил.

Он рассказал, что британку задержали, поскольку с 2016 года ей запрещен въезд на 5 лет как опасному для Украины лицу.

«Ближайшим рейсом Слиер отправят назад в Вену», - добавил Слободян.

Напомним, украинские пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Евгения Примакова.