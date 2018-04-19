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Верховная Рада приняла проект постановления8284 о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.
Порошенко заявляет, что вопрос предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви выходит за рамки церковных дел. 

Депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием Президента Петра Порошенко.  Пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко назвал фейком обнародованные народным депутатом Александром Онищенко записи разговора с якобы Порошенко и экс-министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским.

В районе проведения Антитеррористической операции запущена система противодействия антиукраинскому вещанию.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали из Украины в Беларусь.

На данный момент речь о запрете желтого сигнала светофора не идет, заявили в Мининфраструктуры. Глава Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» Славомир Новак также не поддерживает эту инициативу. 

Оболонский районный суд Киева завершил рассмотрение и перешел к судебным дебатам по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявляет об отсутствии возможностей для увеличения расходов государственного бюджета Украины

Российские наемники пытались атаковать силы Соединенных Штатов Америки в Сирии, однако атака оказалась провальной.

Железнодорожные вокзалы Украины передадут в концессию. 

Аудиторская компания Ernst & Young оценила стоимость основных средств компании «Укртрансгаз» в 327,921 млрд гривен.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, прошла экспертизу на вменяемость.

 
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