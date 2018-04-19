Пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко назвал фейком обнародованные народным депутатом Александром Онищенко записи разговора с якобы Главой государства Петром Порошенко и экс-министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским.
Об этом Цеголко сказал сегодня журналистам, сообщает УНИАН.
«Позиция известна - фейки не требуют комментариев», - отметил он, отвечая на вопрос относительно обнародованных записей.
Напомним, Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием Порошенко.
Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса
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