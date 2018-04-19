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На данный момент речь о запрете желтого сигнала светофора не идет. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Кабинетом Министров Украины поручено изучить вопрос, проработать и представить предложения. Для принятия решения требуется консолидированная взвешенная позиция ряда министерств и ведомств. Пока о запрете желтого сигнала светофора не идет. Вопрос на стадии изучения», – отметил он.

В то же время заместитель министра сообщил, что ежедневно на дорогах Украины погибают около 11 человек. «Статистика количества аварий за последнее время, которые произошли из-за проезда на желтый сигнал светофора, неутешительная. И это при том, что желтый запрещает движение. Только с начала года мы имеем минимум 4 резонансных ДТП, в которых есть погибшие и пострадавшие. Мы не можем и дальше игнорировать такие случаи и должны реагировать. Особое внимание надо сфокусировать на работе желтого сигнала светофора в режиме мигания, когда он сообщает о нерегулируемом перекрестке или наличии пешеходного перехода. Именно с этой целью правительством дано распоряжение о проработке вопроса и повышению безопасности дорожного движения», - отметил Лавренюк.

«Я рад, что мое заявление на Facebook вызвало такой общественный резонанс и привлекло внимание. Если хотя бы несколько водителей задумались перед тем, как «успеть проскочить» на желтый сигнал, и это спасло хотя бы одну человеческую жизнь, это уже немало! Мы приложим максимум усилий, чтобы смертность на дорогах Украины снизилась и такие ужасные случаи больше не повторялись», - подчеркнул он.

Напомним, Кабинет Министров поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, «Укравтодору» и «Укртрасбезопасности» проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора.

Глава Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» Славомир Новак не поддерживает эту инициативу. 
ForUm

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