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Глава Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» Славомир Новак не поддерживает инициативу Кабинета Министров о целесообразности отказа от желтого сигнала светофора, сообщает Укринформ.

«Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения относительно скорости. В населенных пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах... В Одесской области после окончания ремонта одной из дорог на следующий день было ДТП, в котором погибло пять человек. В эти дни мы завершили ямочный ремонт на Одесской трассе, дорога более-менее в неплохом состоянии, и уже водители гоняют с бешеной скоростью, и уже было серьезное ДТП. Так не должно быть. Что касается желтого света, он нужен. Я буду всегда поддерживать необходимость зеленой стрелки, она должна подсвечиваться. А желтый свет - это дополнительный элемент привлечения внимания водителей на развязках», - отметил Новак.

Напомним, Кабинет Министров поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, «Укравтодору» и «Укртрасбезопасности» проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора.
ForUm

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